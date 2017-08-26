اتهم ممثلو ادعاء في نيويورك داعية إسلاميا من جاميكا بالسعي لتجنيد مقاتلين للانضمام إلى تنظيم داعش.

وألقي القبض على الشيخ عبد الله الفيصل (53 عاما) أمس الجمعة في جاميكا. وفي نفس اليوم قال مصدر أمريكي بجهات إنفاذ القانون إن سلطات نيويورك ستسعى إلى تسلمه حتى يواجه الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة مانهاتن العليا.

وولد الفيصل في سانت جيمس في جاميكا باسم وليام فورست وأدين في بريطانيا عام 2003 بالتحريض على القتل وقضى عقوبة بالسجن. ورحلته السلطات إلى جاميكا في 2007 بعد الإفراج عنه.

وقال سايرس فانس مدعي منطقة مانهاتن أمس الجمعة إن الفيصل استغل محاضراته وموقعه الإلكتروني وتسجيلات الفيديو في تحريض أتباعه على الانضمام لتنظيم داعش التي تصنفها السلطات الأمريكية تنظيما إرهابيا.

وأضاف في بيان "ولأن المتهم زعيم لديه كاريزما، كان عدد ممن أدينوا بالإرهاب أو المشتبه بضلوعهم فيه يستشهدون بأقواله في نيويورك ولندن وغيرهما".