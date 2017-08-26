

قالت الشرطة البريطانية إن المسلح الذي هاجم اثنين من الشرطة خارج قصر بكنجهام كان يهتف "الله أكبر".

وأضافت الشرطة أن المهاجم كان يقود سيارة ومسلحا بسيف وأنه محتجز الآن لدى شرطة مكافحة الإرهاب.

وقالت إنه تعمد التوجه بسيارته صوب سيارة فان تابعة للشرطة وتوقف أمامها في منطقة قريبة من قصر بكنجهام، مقر إقامة الملكة إليزابيث في لندن.

وتصدى ضباط غير مسلحين لسائق السيارة الذي أمسك بسيف كان في دواسة مقعد الراكب الأمامي.

وقالت الشرطة "تحرك الضباط سريعا لاعتقاله" وفي أثناء ذلك أصيب بعض أفرادها بجروح بسيطة. وأضافت أنها استخدمت رذاذ الفلفل في السيطرة على المهاجم الذي كان يهتف "الله أكبر".