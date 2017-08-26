أعلن سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان سيقوم بزيارة للصين في الأسبوع الاول من سبتمبر المقبل تشمل العاصمة بكين وثلاث مدن رئيسية اخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين.

وقال السفير حيات في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية إن القطاعات الحكومية والخاصة في الصين تثمن دور الكويت في الصين في مختلف المجالات وتشيد بالتعاون المتميز القائم بين البلدين على فهم مشترك وعميق وصلب منذ 46 عاما وأثمر توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وأكد وجود أكثر من آلية عالية المستوى للتواصل والمتابعة والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين، مبينا ان عمل اللجان المشتركة يفضي الى انطلاقة افضل لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت السفير حيات إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي والوفد الرفيع المرافق له للكويت في 21 من اغسطس الجاري فتحت آفاقا أرحب للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد على حرص الكويت على الاستفادة من نتائج تلك الزيارة التي قال انها «تعد ناجحة ومثمرة بكل المقاييس» من اجل توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والنفطية والاستثمارية والإسكانية والثقافية وغيرها.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي التقى في زيارته للبلاد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما التقى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والوزراء وكبار المسؤولين في البلاد ورئيس جمعية الصداقة العليا الكويتية - الصينية فؤاد الغانم.