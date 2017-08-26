أطلقت الشرطة الفنلندية سراح رجل ثالث اليوم السبت من بين سبعة اعتقلتهم في أعقاب حادث طعن وقع قبل أسبوعين في مدينة توركو.

وكانت امرأتان لقيتا حتفهما كما أصيب ثمانية في أول هجوم في فنلندا يشتبه بأن له صلة بالإرهاب حسبما قالت الشرطة آنذاك.



وذكرت الشرطة أن المشتبه به الرئيسي، الذي ما زال معتقلا، هو المغربي عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاما. واعترف مشكاح أمام المحكمة بأنه مسؤول عن الهجوم لكنه نفى أن يكون دافعه الإرهاب.



وألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص بعد الهجوم وأطلقت سراح ثلاثة منهم الآن دون توجيه أي تهم.