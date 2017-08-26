أكد مسؤول ايراني اليوم السبت أن حجاج بلاده لا يواجهون أي تهديد صحي خلال أداء المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية لافتا في الوقت نفسه إلى تراجع عدد الوفيات بينهم مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال مساعد مدير مركز الهلال الاحمر الطبي التابع لمنظمة الحج والزيارة الايرانية بير حسين كوليوند في تصريح صحفي إن الوضع الصحي للحجاج الايرانيين "مناسب للغاية ولا يواجهون اي تهديد صحي".

وأشار إلى أن معدل الوفيات بين الحجاج الإيرانيين بلغ خمسة أشخاص "حتى الآن" بعد وفاة امرأة جراء اصابتها بسكتة قلبية موضحا أنه معدل "ضئيل للغاية حتى الآن" مقارنة بالفترة المماثلة من الاعوام الماضية.

كما لفت إلى أن هناك 10 حجاج ايرانيين يرقدون في المستشفيات السعودية في مكة المكرمة فيما يرقد 38 حاجا في المستشفيات الايرانية في مكة المكرمة مبينا أيضا ان عدد الحجاج الايرانيين الراقدين في المستشفيات انخفض بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية.

وكانت السلطات الايرانية قد اعلنت الاسبوع الماضي وفاة 4 حجاج ايرانيين في المشاعر المقدسة بعد اصابتهم بالسكتة القلبية اضافة الى دخول عدد منهم المستشفيات بسبب تجلط الدم والتواء في الأمعاء ومشكلات صحية اخرى.

يذكر انه حسب الاتفاق المعلن بين ايران والسلطات السعودية سيتوجه 86500 حاج ايراني الى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام.