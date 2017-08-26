نظم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية اليوم السبت (مؤتمر العدالة) في مدينة (جناق قلعة) غرب تركيا والذي يشمل ورش عمل وحلقات نقاش حول سجل العدالة الحالي في تركيا.

وقال زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو في كلمة افتتاح المؤتمر ان "الحزب لا يريد التوترات أو الصراعات بل يبحث عن العدالة ونرغب في العيش بسلام في بلدنا" مشيرا الى حبس النائب عن الحزب أنيس بربر أوغلو بتهمة إفشاء معلومات سرية للدولة.

وذكر ان حزب الشعب الجمهوري اطلق (مسيرة العدالة) في 15 يونيو الماضي وقال "سرنا من انقرة الى اسطنبول من أجل الحقوق والقانون والعدالة".

واطلق الحزب (مسيرة العدالة) للاحتجاج على حبس النائب بربر أوغلو لمدة 25 عاما بتهمة إفشاء معلومات سرية للدولة التركية وانتهت المسيرة في مدينة اسطنبول في التاسع من يوليو الماضي.

وقوبلت المسيرة بانتقادات واسعة في الاوساط التركية بخاصة من جانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.