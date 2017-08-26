أكد مدير شبكة الجزيرة الإعلامية في الكويت سعد السعيدي أن لا علاقة لما تسمى ( قناة الجزيرة العربية) بشبكة الجزيرة وقنواتها المعروفة .

وأضاف السعيدي بان قناة الجزيرة المعروفة تعمل وفقا للقوانين الكويتية ولديها ترخيص بالعمل الإعلامي في البلاد منذ سنوات وليس لها علاقة من بعيد أو قريب بتلك القناة ( الجزيرة العربية ) .



واستغرب السعيدي من وحود معدات واستوديوهات في اخد المناطق السكنية ، والإعلان عن قيام قناة إعلامية دون إذن من الجهات الرسمية ، مؤيداً خطوة وزارة الإعلام فيما اتخذته من إجراءات حيال تلك القناة التي لم تراعي قوانين البلاد وانظمتها .

وطالب السعيدي وسائل الاعلام المختلفة بالتأكد والتثبت قبل الصاق تلك القناة المجهولة بقنوات شبكة الجزيرة الإعلامية المعروفة .