أشاد الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين بإدارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لوزارته، والسياسة الحكيمة التي يتبعها في غربلة وإعادة هيكلة الوزارة، مؤكدا ضرورة استكمال مسيرة الإصلاح في العمود الفقري لأمن البلد.



وقال بن حثلين في تصريح صحافي ان الشيخ خالد الجراح تميز بسياسة الاتزان والجمع ما بين الحزم واللين في التعامل مع كوادر وزارته، والعمل الدؤوب بصمت بعيدا عن حب الظهور والاستعراض تحت الأضواء، مشيرا الى العديد من الخطوات التي اتخذها في اعادة هيكلة الوزارة، متمنيا مواصلة الخطى الإصلاحية للوزير حتى يعود ولاء المؤسسات للدولة وليس للأفراد، ولكي تعود قدسية الزمالة وروح الأخوة العسكرية التي فقدت في السنوات الأخيرة.



وأثنى على شجاعة الوزير في التعامل مع الملفات التي تدور حولها شبهات الفساد من تشكيل لجان التحقيق والإحالة الى النيابة العامة، مشددا على ضرورة مساندة الوزير والوقوف إلى جانبه، مثمنا الروح الإيجابية التي تعامل بها مع المظالم التي تعرض لها الكثير من الضباط المخلصين من خلال التهميش والحرمان من الترقيات والمناصب، مؤكدا أنه لم يكابر ولم يجامل وأعاد الكثير من الحقوق إلى أصحابها، متمنيا أن يشمل ذلك بقية الضباط والمنتسبين لوزارة الداخلية الذين ظلموا في الترقيات والمناصب، مؤكدا أن الجراح بأخلاقه ونزاهته مثال يحتذى به، مؤكدا أنه الرجل الذي لا يظلم في عهده أحد.