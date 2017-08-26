افاد مصدر في الشرطة الفرنسية ان رجلا في الخامسة والثلاثين، يرجح ان يكون مختلا عقليا، طعن بسكين وبشكل عشوائي فجر السبت ثلاثة اشخاص في وسط مدينة مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، فاصابهم بجروح طفيفة.

واضاف المصدر نفسه ان الجاني كان "في حالة هيجان كبيرة" ولم يستخدم اي تعبير اسلامي، ونقل الى المستشفى للعلاج.

وهاجم الجاني الاشخاص الثلاثة بين الساعة 6،30 (4،30 ت غ) والساعة 6،55 (4،55 ت غ) عندما اعتقلته شرطة البلدية، بحسب ما اضاف المصدر نفسه.

وكان شخص مصاب باضطرابات عقلية هاجم الاثنين في مرسيليا المارة فقتل امراة واصاب اخرى بجروح عندما اقتحم بسيارته موقفين للحافلات.