اعلن الجيش اللبناني اليوم الاحد وقفا لاطلاق النار ضد ما يسمى تنظيم (داعش) عند الحدود الشرقية مع سوريا "افساحا للمجال امام المفاوضات".

وقالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان ان وقف اطلاق النار بدأ اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت بيروت "افساحا للمجال امام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين".



وكان المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم المكلف من الحكومة اللبنانية بمتابعة ملف العسكريين المختطفين لدى (داعش) اكد يوم امس الاقتراب من اقفال هذا الملف بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني.



يذكر ان الجيش اللبناني يخوض منذ اسبوع تقريبا معارك ضد (داعش) في المنطقة الحدودية مع سوريا بشمال شرق لبنان ادت الى استعادة سيطرته على معظم الاراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم وحصار ما تبقى من مسلحيه.