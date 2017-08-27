ضربت عاصفة قوية هونغ كونغ وماكاو الاحد غداة اعصار اجتاح جنوب الصين ادى الى مقتل 18 شخصا.

واطلقت المدينتان صباح الاحد انذارا باعصار بالمؤشر الثامن -- ثالث اعلى درجة انذار -- بعد ان تسببت العاصفة الاستوائية "باخار" بانهيار ارضي في المنطقة، حيث لا يزال عمال الانقاذ يعملون على اصلاح الاضرار التي تسبب بها الاربعاء الاعصار "هاتو".

وتم تأخير او الغاء حوالى 300 رحلة جوية الاحد، بحسب ما اعلن متحدث باسم مطار هونغ كونغ. كما اعلنت شركة طيران هونغ كونغ "كاثاي باسيفيك" انها تتوقع "الغاء (رحلات) وتأخيرا كبيرا" في مواعيد الاقلاع يستمر حتى الاثنين.

كذلك تم تعليق عمل العبارات في هونغ كونغ. وتسببت العاصفة "باخار" باقتلاع عشرات الاشجار التي كانت تضررت جراء الاعصار "هاتو".

وضربت "باخار" هونغ كونغ مصحوبة برياح تصل الى 130 كليومترا في الساعة. ودرجة الانذار هذه تعني ايضا اغلاق بورصة هونغ كونغ والمدارس وقطاع الاعمال.

واصدرت السلطات في ماكاو انذارا جديدا بحصول فيضانات. وبقيت المحال التي تأثرت بالاعصار الاربعاء مقفلة صباح الاحد، كما بقيت اشارات السير مطفأة بعد ان تسبب الاعصار "هاتو" بانقطاع في التيار الكهربائي.

وقال صاحب محل الصيانة ليونغ تشين بانغ الذي يعاني انقطاعا في المياه منذ العاصفة الاولى "الوضع صعب، ولكن ليس هناك ما يمكننا فعله".

- "نقص في الاستعدادات" -والعاصفة "باخار" التي تحمل اسم سمكة تعيش في مياه نهر ميكونغ، ضربت جنوب الصين بينما ترمم ماكاو التي كانت الاكثر تضررا من الاعصار "هاتو"، الخسائر التي نجمت عن اعنف اعصار يضرب المدينة منذ 53 عاما، بحسب الحكومة المحلية.

وتسبب الاعصار "هاتو" بانذار من الدرجة القصوى (الدرجة 10) في ماكاو، حيث ادى الاربعاء الى انقطاع التيار الكهربائي عن الكازينوهات في المدينة التي تعتبر مركزا لالعاب القمار، وتسبب بفيضانات مدمرة.

وارتفعت الحصيلة الرسمية للقتلى الى عشرة اشخاص في ماكاو حيث تواجه الحكومة اتهامات بالتقصير في الاستعدادات.

وعاد عشرات الزوار الاحد الى ساحة سينادو المعلم السياحي الابرز في ماكاو.

وبدت الشوارع اكثر نظافة بعد ان قام السكان من كل الاعمار بمساعدة الف جندي من جيش التحرير الشعبي الصيني في ماكاو، برفع الانقاض التي قطعت الطرقات.

ومنع اربعة صحافيين من هونغ كونغ يتولون تغطية اخبار الاعصار من دخول ماكاو السبت بحجة انهم "يهددون استقرار الامن الداخلي" بحسب نقابة الصحافيين في هونغ كونغ. وعبر الصحافيون عن "اسفهم العميق" لهذا المنع ودعوا ماكاو في بيان الى احترام حرية الصحافة.

وقتل ثمانية اشخاص جراء الاعصار "هاتو" في مقاطعة غوانغدونغ الصينية التي ضربتها العاصفة الاستوائية "باخار" صباح الاحد.

ويعتبر الصيف موسم الاعاصير في المنطقة ولا سيما في هونغ كونغ التي يمكن ان تشهد عواصف تؤدي الى اغلاق المدينة بكاملها.

ومن المتوقع ان تخفض هونغ كونغ وماكاو الانذار بالاعصار في اولى ساعات المساء، بحسب وكالات الارصاد الجوية في المدينة.