اليمن: ارتفاع عدد قتلى اشتباكات الحوثيين وقوات صالح إلى 9

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ان عقيدا في صفوف القوات الموالية للحزب قتل باشتباكات في صنعاء مع المتمردين الحوثيين الذين فقدوا ايضا اثنين من عناصرهم في هذه المواجهات.

ووقعت الاشتباكات بين الحليفين في حي جولة المصباحي في جنوب العاصمة مساء السبت اثر خلاف حول نقطة امنية، بحسب ما افاد حزب صالح والمتمردون، وذلك بعد اسابيع من التوتر بين الطرفين على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة.



وأفاد مصدر أمني يمني، اليوم الأحد، أن 9 قتلى سقطوا في محصلة نهائية، جراء الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس، بين مسلحين حوثيين وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في العاصمة صنعاء.



وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن المحصلة النهائية لاشتباكات الليلة الماضية في حي حدة وسط العاصمة، أسفرت عن مقتل 7 من اللجان الشعبية (مسلحون حوثيون)، واثنان من أنصار صالح، بينهما القيادي في الحزب خالد الرضي.



وأضاف المصدر أن "صنعاء تشهد، اليوم، هدوءًا حذرا في ظل انتشار لمسلحي الحوثي وقوات صالح".



وأضاف أن " قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح، انتشرت في محيط اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة صالح (المكتب السياسي)، وبالقرب من منازل لصالح وأقربائه، مع الانتشار في محيط ميدان السبعين ودار الرئاسة".







