استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 301ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى 359ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 385ر0 دينار والفرنك السويسري إلى 315ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وانتهى أمس أحد أبرز الأحداث الاقتصادية السنوية وهي ندوة جاكسون هول التي عقدت في الولايات المتحدة الامريكية حيث اجتمع المصرفيون المركزيون من جميع أنحاء العالم والموضوع الرئيسي المطروح تعزيز اقتصاد عالمي ديناميكي وتقديم خطط جديدة بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والضغوطات البيعية الأخيرة التي تلقي بظلالها على الأسهم الأمريكية.