مشروع تطوير واستغلال الجزر يتصدر أبرز المشاريع الاستراتيجبة التي تتوافق ورغبة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمدفي تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتفعيلا للخطة التنموية (كويت جديدة 2035).

ويكتسب المشروع أهميته من الموقع الجغرافي المميز للكويت وعلاقاتها الدولية المتينة التي تؤهلها لإقامة منطقة اقتصادية تجارية حرة متكاملة ومتعددة المجالات وتكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت لدعم الاقتصاد ورفع مستوى التنافسبة الاقليمية والعالمية.

ويرتكز المشروع على خمس جزر كويتية تشكل 5 في المئة من مساحة الكويت وهي (فيلكا) و(وربة) و(مسكان) و(عوهه) إضافة إلى (بوبيان) التي تدخل ضمن مشروع مدينة الحرير لتكون العامل المشترك بين المشروعين.

ووفق دراسات أولية فإن المشروع قادر على اجتذاب واستقطاب استثمارات خارجية عالمية كبرى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل خارج القطاع العام فضلا عن تعزيز الناتج القومي للدولة.