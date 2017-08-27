أفاد مصدران أمنيان عراقيان اليوم الأحد بمقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين في تفجيرين بسيارتين مفخختين بالعاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر في الشرطة العراقية أن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد، ما أدى إلى مقتل ثلاث نساء وإصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأفاد مصدر آخر بأن شخصين قتلا، فيما أصيب ثالث على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في منطقة أبو دشير جنوبي بغداد، مشيرا إلى أن "الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف تسفر عن سقوط ضحايا.