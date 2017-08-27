أرسل الاردن الاحد طائرة محملة بنحو 15 طنا من المساعدات الانسانية الطارئة الى اليمن، البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح والذي يواجه خطر المجاعة ووباء الكوليرا.

وقالت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان "الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وبالتعاون مع سلاح الجو الملكي، سيرت اليوم الأحد طائرة مساعدات انسانية بحمولة 15 طنا من المواد الاغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية للشعب اليمني الشقيق كمساعدات طارئة، نتيجة للظروف التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي".

ونقلت الوكالة عن رجب زبيدة مستشار الهيئة قوله انه "وبناء على التوجيهات الملكية السامية غادرت طائرة المساعدات الانسانية الى اليمن الشقيق يرافقها وفد رسمي من الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لتسليم هذه المساعدات بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، وتوزيعها على الجهات الطبية المختصة هناك".

من جانبه ، قال سفير اليمن في الاردن علي احمد العمراني، ان "هذه المساعدة الكبيرة والمبادرة الطيبة من قبل الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني الشقيق، تأتي للتخفيف من معاناة ابناء الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة"، مشيرا الى ان "كل ما يقدمه الاردن هو محل تقدير من قبل القيادة والشعب اليمنيين".