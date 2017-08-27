أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد اعتقال مشتبه به ثان على صلة بهجوم رجل مسلح بسيف على ثلاثة من أفراد الشرطة خارج قصر بكنجهام في لندن يوم الجمعة.

وأضافت أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما اعتقل في غرب لندن للاشتباه بضلوعه في "التكليف أو التجهيز أو التحريض على الإرهاب".

كان رجل قاد سيارته صوب سيارة فان تابعة للشرطة قرب مقر إقامة الملكة إليزابيث في لندن في وقت متأخر يوم الجمعة وألقى ثلاثة من أفراد الشرطة القبض عليه لكنه أصابهم بجروح بسيطة.



وذكرت الشرطة أن شابا يبلغ من العمر 26 عاما اعتقل في موقع الحادثة ولا يزال رهن الاحتجاز بعد إصدار مذكرة لاحتجازه حتى أول سبتمبر أيلول.