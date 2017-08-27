محمد الخالدي

جددت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا تحذيرها للمواطنين السعوديين حول ضرورة عدم الخروج بمقتنيات ثمينة خلال تواجدهم في بريطانيا، وأكدت أنه بسبب تكرار حالات السرقة والاعتداء من قبل بعض العصابات المنظمة التي انتشرت مؤخرا، فيجب الحرص على عدم الظهور بمقتنيات ثمينة وخاصة الساعات والمجوهرات وحقائب اليد النسائية غالية الثمن، ونشرت السفارة في بيانها رقم هاتف خاص للتواصل معها من قبل أي مواطن يتعرض لأي اعتداء أو عملية سرقة، كما دعتهم لابلاغ الشرطة البريطانية فورا عند التعرض لمثل هذه الحوادث.

يذكر أن العاصمة البريطانية لندن قد شهدت مؤخرا العديد من حالات الاعتداء والسرقة ضد السياح في مختلف المناطق، خاصة تلك التي ينتشر فيها السياح الخليجيين بشكل أكثر في وسط لندن، لذا ينبغي الحذر وتجنب الوقوع فريسة سهلة لمثل تلك العصابات المحترفة.