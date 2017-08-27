أعلن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي اليوم الاحد تشكيل لجنة فنية لدعم المشاريع الكبرى للمساهمة في سرعة إنجاز تراخيص البناء الخاصة بتلك المشاريع تماشيا مع توجه الدولة لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وجذب وتشجيع الاستثمار.

وقال المنفوحي في تصريح صحافي ان البلدية قطعت شوطا كبيرا في خطوتها نحو تطبيق النظام الإلكتروني لمعاملات رخص البناء في المحافظات والتي يعمل بها حاليا في ثلاث محافظات وستستكمل في المحافظات المتبقية خلال العام الجاري.

واوضح ان اللجنة تقوم بتجميع الرخص الخاصة بالتنظيم والأنظمة الهندسية والطرق والمخطط الهيكلي وتنتقل إلى مقر المستثمر لإصدار التراخيص بعد دراسة المعاملة بجميع جوانبها سواء الرأي التنظيمي او المخطط المساحي أو الطرق وكذلك الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية الأخرى ليتم إصدار فوري لرخصة بناء المشروع في اليوم نفسه.

واشار الى ان اللجنة تستخدم نظام الموافقات المبرمجة (ديجيتال سيرفيس) خاصة ان البلدية مرتبطة آليا مع الإطفاء والكهرباء مبينا ان اللجنة اصدرت اليوم بمقر شركة صناعات الغانم أسرع رخصتي بناء لمثل هذه المشاريع في يوم واحد.

وقال ان الرخصة الأولى تخص إقامة معرض سيارات وقطع غيار إلى جانب محطة غسيل في منطقة الشويخ الصناعية على مساحة 22 ألف متر مربع والثانية تتعلق بإقامة معرض سيارات وأجهزة إلكترونية بمنطقة الفحيحيل على مساحة ثمانية الاف متر مربع.

ولفت الى ان عملية إصدار تراخيص لاي مشروع في السابق كانت تستغرق وقتا طويلا من ستة الى ثمانية أشهر تقريبا.