أعلنت منطقة الأحمدي التعليمية ان عدد المدارس التي ستدخل حيز التشغيل الفعلي في قطاعي (A) و(B) بمنطقة صباح الأحمد يبلغ 11 مدرسة مبينة انها على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة بعد أيام.



وأكد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي في تصريح نقله بيان صحافي اليوم الاحد عقب جولة تفقدية على المدارس الجديدة جهوزيتة تلك المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأشار إلى أن زيارة المدرستين كانت للتأكد من سلامة وجهوزية المباني مع حرص منطقة الأحمدي التعليمية على توفير كافة التجهيزات اللازمة من أثاث مكتبي ومختبرات الحاسوب والمختبرات العلمية والفصول الدراسية.



وأوضح انه تم تشكيل لجنة لاستكمال متابعة جهوزية المدارس التابعة للمنطقة التعليمية والبالغ عددها 172 مدرسة يدرس بها 94 ألف و500 طالب وطالبة وذلك بالتعاون مع مدراء المدارس الذين لم يدخروا جهدا في سبيل الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017-2018.

ولفت الى بدء أعمال الصيانة الوقائية لأجهزة التكييف وبرادات المياه بالمدارس الأسبوع الماضي مبينا انه تم إنجاز نحو 90 بالمئة منها وجاري استكمال باقي المدارس ضمن عقود الصيانة.



وأشار الى أن فرق عدة من المدراء والمدراء المساعدين تقوم بمتابعة جهوزية المدارس واستكمال النواقص ومتابعة أعمال النظافة العامة والتشغيل التدريجي للتكييف وتنظيف خزانات المياه.



ولفت الى ان منطقة الأحمدي التعليمية أعدت برامج متميزة للطلبة والطالبات كمشروع المدارس المعززة للصحة الذي يعد باكورة تعاون بين وزارة التربية وإدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة بالإضافة الى مشروع المدارس صديقة البيئة الذي بدأ منذ ثلاث سنوات.



وقال ان عدد المدارس المشاركة في البرنامجين بلغ نحو 30 مدرسة إلى جانب مشروع آخر يشمل فرق تطوعية طلابية بكافة المدارس ومشروع تعزيز القيم بين الطلبة والطالبات.