قال رئيس الوزراء التشيكي بوهسلاف سوبوتكا اليوم الاحد ان الحرب التي تخوضها القوات العراقية ضد ما يسمى تنظيم(داعش) بالحرب العالمية ضد الارهاب معربا عن تطلع بلاده الى تعاون اقتصادي اوسع مع بغداد في المرحلة المقبلة.

وقال سوبوتكا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي حيدر العبادي "ان معركة العراق ضد داعش هي حرب عالمية ضد الارهاب وليست حرب عراقية فحسب منوها بالتعاون الدولي الذي ساند العراق في حربه تلك".

واشار الى ان بلاده "سعيدة" لان الترسانة العراقية التي حاربت الارهاب كانت تضم طائرات تشيكية الصنع من طراز (ال 159) اذ بيعت للعراق في وقت سابق فضلا عن الاسلحة التي اهدتها بلاده للجيش العراقي من ذخائر وبنادق الية.

وبين سوبوتكاان حكومته سبق ان قدمت للعراق اربعة ملايين دولار مساعدات انسانية ومضيفا انها تعمل حاليا على رصد ثلاثة ملايين اخرى للغرض نفسه.

واعرب عن امله بان تحضى الشركات التشيكية بفرصة للعمل واعادة الاعمار بالعراق في المرحلة المقبلة لاسيما الشركات المتخصصة في مجال تكرير النفط التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال.

وابدى سوبوتكا ثقته بامكانية خلق فرص واسعة للتعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة انسجاما مع عمق العلاقات التاريخية بين العراق والتشيك.

وكان رئيس الوزراء التشيكي وصل العراق يوم امس السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي فيها كلا من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري.