أصيب ستة أشخاص بجروح بعدما تسبب حريق في قاعدة عسكرية في أذربيجان بانفجارات في مستودع أسلحة، على ما أعلن مسؤولون.

وتم إجلاء سكان قريتي غيليزي وشيتالتشاي القريبتين من القاعدة الواقعة على بعد 70 كلم تقريبا الى شمال العاصمة باكو، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

أضافت الوزارة ان حريقا اندلع في القاعدة "تسبب بالانفجارات"، دون تقديم تفاصيل حول الأضرار او اسباب الحريق.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة ليا بيرموفا لوكالة فرانس برس أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح في الحريق والانفجارات، لكنها لم تحدد إن كانوا عسكريين او مدنيين.

وأفادت سلطات الطوارئ في وقت سابق ان سيارات المسعفين عجزت عن الاقتراب من القاعدة بسبب الانفجارات المتواصلة، فيما أغلقت طريق رئيسية بين باكو ومدينة غوبا في الشمال، كما اغلقت الحدود الروسية بسبب الحادث.