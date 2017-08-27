أظهرت لقطات عرضتها وكالة قبطان التركية للأنباء في وقت مبكر اليوم الأحد (27 أغسطس آب) أن ناقلة شحن جاف انشطرت إلى نصفين في البحر الأسود قبالة الساحل الشمالي الغربي في تركيا فيما تم إنقاذ أفراد الطاقم المؤلف من 11 شخصا.

وكانت ناقلة الشحن الجاف "ليوناردو" التي ترفع علم منغوليا ويبلغ طولها 114 مترا ترسو قبالة ساحل ميناء كيليوس في اسطنبول عندما بدأ جسم السفينة ينبعج قبل أن تنشطر إلى نصفين.

وسحبت زوارق القطر نصف السفينة إلى الشاطئ، فيما غرق النصف الباقي من جسم السفينة تحت الماء بشكل تدريجي.



وأفادت وسائل الاعلام التركية بأن الناقلة التي تم بناؤها عام 1975 كانت في طريقها إلى ترسانة سفن توزلا في اسطنبول لإجراء إصلاحات بها.