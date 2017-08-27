الغانم وغوتيريس: الإرهاب لا دين له ونؤكد أهمية التصدي له دولياً وإقليمياً من خلال منظور أوسع سياسياً وثقافياً واقتصادياً وأمنياً





استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بمكتبه امس سكرتير عام الامم المتحدة انتونيو غوتيريس الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد ضمن جولة له في المنطقة.

وتناول اللقاء بحث العديد من الملفات الملحة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف السوري وملف الارهاب.



وأكد الغانم خلال الاجتماع اهمية اضطلاع الامم المتحدة واجهزتها ووكالاتها المتعددة بدور اكبر واكثر تأثيرا في الضغط على اسرائيل للانصياع الى قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني ومنع اعتداءاتها اليومية بحق الفلسطينيين.



وشدد الغانم على أهمية لعب الامم المتحدة لدورها الاخلاقي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني سياسيا وانسانيا.



بدوره، اكد غوتيريس، الذي سيتوجه اليوم الى الاراضي الفلسطينية، اهمية تطبيق مفهوم الدولتين وموقف الامم المتحدة الواضح والمتعلق برفض الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.



وحول الملف السوري، اثنى غوتيريس على الدور الانساني الكبير الذي لعبته ومازالت تلعبه الكويت ازاء الشعب السوري، مشيدا بدور سمو الامير في هذا المجال من خلال تبنيه سلسلة من المؤتمرات الدولية التي ضمت الدول المانحة للشعب السوري في الداخل والخارج.



وقال غوتيريس في هذا الصدد «ان سمو الامير والكويت تصدت لهذا الملف الانساني في الوقت الذي كانت فيه دول العالم مترددة وعاجزة عن فعل اي شيء على صعيد الملف الانساني في سورية».



اما فيما يتعلق بملف الارهاب، فأكد الغانم وغوتيريس خطورة هذه الظاهرة مؤكدين ان الارهاب لا دين له وأهمية التصدي له دوليا وإقليميا من خلال منظور اوسع سياسيا وثقافيا واقتصاديا وامنيا.



وأعرب غوتيريس عن دعم الامم المتحدة الكامل والوقوف وراء جهود الوساطة الكويتية التي يقودها سمو الامير فيما يتعلق بالخلاف الخليجي الخليجي كما اثنى على دور الكويت في استضافة المفاوضات اليمنية وموقف الكويت من مؤتمر اعادة اعمار المناطق المدمرة في العراق والتي كانت تحت سيطرة داعش والمنظمات الارهابية.



حضر اللقاء النواب مبارك الحجرف ومحمد الدلال وصفاء الهاشم ويوسف الفضالة اضافة الى امين عام مجلس الامة علام الكندري، كما حضر الاجتماع نائب سكرتير عام الامم المتحدة للشؤون السياسية جيف فيلتمان ومبعوث سكرتير عام الامم المتحدة للشؤون الانسانية د.عبدالله المعتوق والمندوب الكويتي الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين.