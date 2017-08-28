أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه امس ان شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت بقوة في أغسطس الجاري، للشهر الثاني على التوالي، إذ أصبحت نسبة الراضين عن أداء الرئيس الجديد 40% اي بتراجع قدره 14 نقطة مئوية خلال شهر واحد.

وبذلك تكون شعبية ماكرون تراجعت بمقدار 22 نقطة مئوية منذ اول استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (إيفوب) قبل 3 اشهر اي مباشرة عقب فوزه بالرئاسة.

وفي أغسطس قال 36% ممن شملهم الاستطلاع انهم «راضون الى حد ما» عن أداء كاميرون (بتراجع قدره 11 نقطة) بينما قال 4% منهم انهم «راضون للغاية» عن أدائه.

وبالموازاة فإن نسبة غير الراضين عن أداء الرئيس ارتفعت من 43% في يوليو الى 57% في أغسطس الجاري.