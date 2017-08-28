كشفت مصادر بريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تستعد لنشر قوات في أفغانستان، مع اضطلاع القوات البريطانية الخاصة وعناصر تابعة للبحرية الملكية حاليا بأدوار متكاملة في عملية «تحديد للنطاق» ستقرر ما الأصول العسكرية التي يمكن نشرها في ساحة المعركة.

ونقلت صحيفة (ديلي اكسبرس) البريطانية في تقرير بثته على موقعها الالكتروني امس عن مسؤول بارز في الحكومة، قوله إنه من الواضح أن القوات الخاصة البريطانية هي عنصر رئيسي في قدرتنا العسكرية في مثل هذا النوع من العمليات.

وتوقعت الصحيفة أن تعزز بريطانيا أيضا انخراط الرئيس الأميركي دونالد ترامب العسكري في أفغانستان بطائرات عسكرية بدون طيار وغيرها من الطائرات.

على صعيد آخر، اعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخص ثان على خلفية الحادث الارهابي الذي وقع الجمعة الماضية بالقرب من قصر (باكينغهام) وسط لندن.

وذكرت الشرطة في بيان صحافي امس ان رجلا في الثلاثين من العمر اعتقل في غرب لندن بتهمة «المشاركة في اعداد عمل ارهابي»، مضيفة ان رجال الامن قاموا بتفتيش منزل المتهم.

وأكدت الشرطة انها لاتزال تحقق مع المتهم الاول الذي يبلغ من العمر 26 عاما واعتقل امام قصر الملكة اليزابيث بعدما اصاب رجلي امن بجروح خفيفة عندما حاولا توقيفه.

إلى ذلك، دعا مصدر في الحكومة البريطانية الاتحاد الاوروبي الى عدم المماطلة في مفاوضات خروج لندن من الاتحاد «البريكست»، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين الطرفين في بروكسل حول خروج المملكة المتحدة من التكتل.

وقال المصدر «يجب على الطرفين ان يتمتعا بالليونة وبالإرادة في التوصل الى تسويات عندما يتعلق الامر بحل خلافات بشأن بعض المواضيع».