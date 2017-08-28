دعت المرجعيات الدينية في مدينة القدس الى شد الرحال الى المسجد الأقصى بشكل مستمر خاصة غدا، وذلك لصد اي اعتداء محتمل يمكن ان يتعرض له وللحفاظ عليه واعماره. وقالت المرجعيات الدينية في بيان امس ان «القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالسماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى استفزازي وغير شرعي ولا قانوني ولا انساني، وهو صادر عن سلطة غير مسؤولة فالأقصى للمسلمين وحدهم».

واضافت «ان التجاوزات والاعتداءات الاحتلالية لم ولن تكسب اليهود أي حق في المسجد الأقصى».

وحيّت المرجعيات الدينية الشعب الفلسطيني الصابر المرابط في مدينة القدس وفلسطين على مواقفهم الايمانية الثابتة بحق المسجد الأقصى وتمسكهم بحقهم الشرعي في فلسطين.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد سمحت في وقت سابق لاعضاء الكنسيت (البرلمان) باقتحام باحات الأقصى وقررت الشرطة الاسرائيلية تنفيذ القرار اعتبارا من الغد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اصدر قرارا في الثامن من اكتوبر عام 2015 منع بموجبه اعضاء الكنيست من دخول الأقصى لتفادي تصعيد المواجهات الحاصلة في الضفة والقدس نتيجة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على المسجد الأقصى.