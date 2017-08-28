أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي برشلونة وكامبريلس الإرهابيين اللذين وقعا منتصف أغسطس الجاري إلى 16 قتيلا. وقال الدفاع المدني الكاتالوني ان حصيلة الاعتداءين في اسبانيا ارتفعت الى ستة عشر قتيلا، اثر وفاة المانية مصابة امس. واضاف الدفاع المدني في بيان ان «امرأة في الحادية والخمسين من عمرها، كانت أدخلت في حالة حرجة الى وحدة العناية الفائقة في مستشفى دل مار في برشلونة، قد توفيت».

جاء ذلك غداة مشاركة نحو 500 ألف شخص، بينهم ملك إسبانيا ورئيس الوزراء، في مسيرة حاشدة في برشلونة تنديدا بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد وإظهارا للوحدة ضد الإرهاب.

وفي بلجيكا، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي أن أحد أتباعه نفذ هجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة جنديين وسط العاصمة بروكسل مساء الجمعة الماضية. وذكرت وكالة أنباء«أعماق» الناطقة باسم التنظيم أن احد مقاتلي التنظيم نفذ الهجوم.