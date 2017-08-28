اكدت القنصلية العامة لدولة الكويت في هونغ كونغ سلامة الرعايا الكويتيين بعد ان تعرضت منطقتا هونغ كونغ الادارية الخاصة ومكاو الادارية الخاصة الى موجة اعصار ثانية يوم امس الاحد من الدرجة الثامنة.

ودعت القنصلية العامه في بيان اليوم جميع المواطنين والرعايا الكويتيين في كل من هونغ كونغ ومكاو الى توخي الحذر وعدم الخروج للاماكن العامه واتباع تعليمات الامن والسلامه والتعاون مع السلطات المحلية وعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بالقنصلية العامة عند الحاجة (0085298211669).

ولا تزال هونغ كونغ ومكاو وعدد من المناطق الجنوبية في الصين تتعافى من إعصار (هاتو) المميت الذي ضرب جنوب البلاد قبل اربعة ايام واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والاصابات البشرية واضرار مادية جسيمة في المباني والممتلكات