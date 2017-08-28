

قال وزير الدفاع التايلاندي اليوم إنه لا يعلم مكان رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا وذلك بعد أيام من تغيبها عن جلسة قضائية لاتهامها بالتقصير إذ تواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وكانت مصادر في حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) قالت في مطلع الأسبوع إن ينجلوك التي أطيح بحكومتها في انقلاب عام 2014 فرت إلى دبي عبر سنغافورة. وبرحيلها تبقى الحركة الشعبوية التي هيمنت على السياسة في تايلاند لأكثر من عقد بدون زعيم.

ويملك تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وشقيق ينجلوك بيتا في دبي. وفر تاكسين إلى دبي لتفادي حكما بالسجن في 2008 بتهمة الفساد وأطاح الجيش بحكومته في 2006.

وقال وزير الدفاع براويت ونجسوان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للصحافيين «لا نعلم إلى أين هربت ينجلوك وما إذا كانت قد طلبت اللجوء إلى أي مكان. لم نطلب تسليمها بعد».

وقال نائب قائد الشرطة الوطنية الجنرال سريفارا رانسيبراهماناكول للصحافيين إن معلومات الشرطة تشير إلى أن ينجلوك كانت في منزلها ببانكوك حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وصدرت مذكرة اعتقال بحق ينجلوك (50 عاما) التي كان من المقرر أن تمثل أمام المحكمة العليا يوم الجمعة للنطق بالحكم في قضية تتعلق ببرنامج لشراء الأرز طبقته حكومتها وكلف البلاد ما يقدر بثمانية مليارات دولار.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع للصحفيين إنه على يقين بأن ينجلوك لم تعد في تايلاند.

وتأجل النطق بالحكم في قضية ينجلوك إلى 27 سبتمبر/ أيلول ومن المتوقع أن يصدر غيابيا.