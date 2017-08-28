عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما انتصرت خلاله لكبير الاختصاصيين القانونيين بوزارة الشؤون هادي العنزي حيث ألغت قرار تقييم كفاءته الذي ترتب عليه إحالته إلى ديوان الوزارة.

وأكيد وكيل المدعي المحامي حسين العصفور أن التقييم أجحف بحق موكله حيث يعتبر تقييما فاسدا لا يصح أن يحتل أية مرتبة من مراتب التقييم الحقيقي له لاسيما وأنه قد تم تجميده من منصبه السابق كمدير إدارة.

وأضاف العصفور أن قرار الوزارة ظلم موكله الذي أثبت خلال 25 عاما جدارته حتى استحق مسمى كبير الاختصاصيين القانونيين، مشيرا إلى أن الأمر الأدهى أنه تم تعيين مقيم مكانه براتب يفوق راتبه.