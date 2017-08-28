اعلن القضاء الفنلندي الاثنين ان المشتبه به الرئيسي في الهجوم بسكين الذي اوقع قتيلين وثمانية جرحى في 18 آب/اغسطس بتوركو جنوب غرب فنلندا، هو مغربي عمره 22 عاما اسمه عبد الرحمن بوعنان.

وقال القضاء في بريد الكتروني ارسله الى وكالة فرانس برس "ابلغ المكتب الوطني للتحقيق المحكمة في 28 آب/اغسطس ان الاسم الحقيقي للمشتبه به هو عبد الرحمن بوعنان المولود في 25 تشرين الاول/اكتوبر 1994".

وكان المحققون يسعون منذ توقيف المغربي الى معرفة جنسيته وعمره.

وكان قدم على انه عبد الرحمن مشكاح (18 عاما).

واضاف المصدر ذاته ان المشتبه به الملاحق بتهمة "القتل ومحاولة القتل ذات الطابع الارهابي"، استمع اليه مجددا (الاسبوع الماضي) وقبل التواصل مع المسؤول عن جلسات الاستماع.

وقتلت فنلنديتان مولودتان في 1951 و1986 واصيب ثمانية اشخاص آخرين هم ست نساء ورجلان في الواقعة.

وفي الاجمال تم توقيف سبعة اشخاص في اطار الملف بينهم المشتبه في تنفيذه الاعتداء الذي اصيب برصاص الشرطة في رجله بعيد الاحداث. وافرج عن ثلاثة منهم.

ووقع الهجوم في وضح النهار في وسط توركو ووصفته السلطات بانه "ارهابي" لكن دافع القاتل المفترض الذي هاجم عمدا نساء بحسب الشرطة، لا يزال مجهولا.

وفي حال تأكد طابعه الارهابي، فهو اول هجوم من نوعه تشهده فنلندا.