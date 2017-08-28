قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاثنين ان نحو 30 حافلة وسيارة اسعاف وصلت الى جرود القلمون الغربي بريف دمشق لنقل عناصر ما يسمى تنظيم (داعش) وعائلاتهم إلى محافظة دير الزور شرق سوريا.

واضاف المرصد في بيان ان "انتقال عناصر (داعش) يتم بمقتضى اتفاق تم التوصل اليه بين حزب الله اللبناني والتنظيم بموافقة دمشق على تسليم جثث عناصر الحزب وقتلى اخرين لدى (داعش) مقابل السماح لهم بالانتقال الى محافظة دير الزور التي يسيطر التنظيم على غالبيتها".

وعلى صعيد المساعدات الانسانية قال المرصد السوري ان قافلة مساعدات انسانية دخلت الى ريف حمص الشمالي عقب تصعيد العمليات العسكرية هناك والتي خلفت دمارا كبيرا واضرارا انسانية.

وبين المرصد ان القافلة ضمت 50 شاحنة تقريبا تحمل نحو 43 الف سلة غذائية وكيس طحين ومواد طبية وادوية واغذية اطفال والبسة ومواد اخرى حيث جرى ايصالها لمدينة الرستن بالريف الشمالي لحمص.