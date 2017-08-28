أغلقت البورصة تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها السعري5.37 نقطة ليصل إلى 6908 نقطة بينما ارتفع المؤشر الوزني0.51 نقطة ومؤشر (كويت 15) 0.78 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر11 مليون دينار كويتي (نحو 4ر37 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9ر65 مليون سهم تمت عبر 2816 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(بيتك) و(أجيليتي) و(الامتياز) و(ميزان) و(بوبيان ب) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (جياد) و(متحدة) و(اجياد) و(سينما) و(المصالح ع) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.