ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط مكتب وهمي للعمالة المنـزلية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الإدارة عن ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) تفيد بوجود مكتب وهمي للعمالة المنـزلية، حيث يقوم هؤلاء بإعطائهم سندات قبض وإيهامهم بأنهم يعملون في مكتب مرخص للعمالة المنـزلية وهم في الحقيقة مكتب وهمي.

وأشارت الإدارة إلى انه بعد التأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم ضبط 22 مخالفا من الجنسية الأفريقية وبحوزتهم عدد من سندات القبض الوهمية.

وعند الاستعلام عن بيانات المتهمين تبين بأن جميعهم مخالفين لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ويعملون بنظام الخدم اليومي ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى.



وقد تم إحالة كافة المتهمين إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.