عادل الشنان

صرفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 68 مليونا و 625 ألف دينار لبند بدل الإيجار استفاد منها 115 ألفا و 372 مواطنا منذ أبريل وحتى يوليو الماضي.

وبينت الإحصائيات وجود 3215 حالة جديدة مسجلة لدى المؤسسة في ذات الفترة في حين بلغ إجمالي الحالات المسجلة عن العام الماضي 12 ألفا و 223 مواطنا.

ودللت إلى انخفاض في أعداد المستفيدين عن العام الماضي حيث بلغ الإجمالي في تلك الفترة 116 ألفا و 107 مواطنا صرف لهم مبلغ 210 مليونا و 566 الف دينار.

وأضافت إلى أنها فتحت في يوليو الماضي 614 طلبا جديدا إلى جانب ايقاف الصرف لـ 798 حالة أخرى أصبحت غير مستحقة لذلك