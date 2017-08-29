طعن رجلان في محطة محروقات عناصر من الشرطة فقتلوا واحدا وأصابوا آخر بجروح، ثم قتلا في جمهورية داغستان غير المستقرة في القوقاز الروسي، كما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع هذا الهجوم على عناصر الشرطة بعد أيام على إقدام شاب بايع تنظيم داعش على طعن سبعة أشخاص في وسط سورغوت، في سيبيريا الغربية.

وأعلن الفرع المحلي للجنة التحقيق التي تعنى بأبرز القضايا الإجرامية في روسيا، طعن رجلان مجهولان اثنين من عناصر الشرطة في محطة محروقات.

واضافت اللجنة: توفي شرطي متأثرا بجروحه، وتمت تصفية المهاجمين، موضحة انها فتحت تحقيقا حول «تعرض ممثل للنظام لمحاولة قتل».

وذكرت شبكة «روسيا 24» التلفزيونية الروسية للاعلام المتواصل ان شرطيا ثالثا قتل الرجلين.

واضافت الشبكة التلفزيونية ان المهاجمين «صغيرا السن»، وعرضت مشاهد لآثار دماء تلطخ ارض احد شوارع مدينة كاسبييسك التي يبلغ عدد سكانها 100 الف نسمة، والقريبة من بحر قزوين، وتبعد 20 كلم جنوب محج قلعة عاصمة داغستان.

في المقابل، قتل عنصر في قوى الامن وأصيب آخر خلال عملية «للقضاء على الخارجين المسلحين على القانون» في منطقة خسافيورت الجبلية التي تبعد 115 كلم عن كاسبييسك، كما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في بيان.

ولم تربط السلطات بين كاسبييسك وخسافيورت.

ودائما ما تشهد هذه الجمهورية في القوقاز الروسي حيث ينشط تمرد مسلح، حوادث وهجمات تستهدف قوى الأمن.