نقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بإتجاه شمال اليابان.



وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن الصاروخ الكوري الشمالي انشطر إلى 3 أجزاء وسقط قريباً من المياه اليابانية، مشيرة إلى أنه سقط على بعد 1180 كم شرق منطقة كيب إريمو في جزيرة هوكيدو.



وحذرت الحكومة اليابانية من أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يتجه صوب شمال اليابان.



وطالبت السلطات اليابانية مواطنيها القاطنين في شمال البلاد بتوخي الحذر إثر إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بإتجاههم.



هذا وأفادت وسائل الإعلام اليابانية لاحقاً بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية اجتاز الأجواء اليابانية.



ورداً على عملية إطلاق الصاروخ، شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على أنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الشعب الياباني.

وصرح مسؤول ياباني أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يمثل تهديداً جدياً وغير مسبوق.



من جهته، أعلن متحدث باسم الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الثلاثاء، قذيفة قاتلة من منطقة قرب بيونغ يانغ شرقاً بإتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.



وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية، إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً غير محدد الطراز نحو شرق البحر في منطقة سون آن في مدينة بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية.



وأضافت أن السلطات العسكرية لكوريا الجنوبية والأمريكية تجريان بصورة مشتركة تحليل تفاصيل عملية الإطلاق ونوع الصاروخ ومداه.



وجاء هذا الإطلاق الأخير بعد مرور 3 أيام من إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى.