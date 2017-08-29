ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء أن عددا من المتطرفين اليهود وأعضاء في الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) اقتحموا باحات المسجد الاقصى وسط اجراءات امنية مشددة.

واضافت الوكالة في بيان ان عضو الكنيست المتطرف (يهودا غليك) برفقة مجموعة من غلاة المتطرفين والحاخامات اليهود اقتحموا المسجد الاقصى في طليعة أعضاء الكنيست الذين سمحت لهم حكومة الاحتلال باقتحام المسجد.

واوضحت ان عملية اقتحام الاقصى تمت من (باب المغاربة) وسط أجواء شديدة التوتر واجراءات أمنية مشددة واستنفار كبير للعاملين في المسجد الأقصى والمصلين.

يذكر ان هذا الاقتحام يأتي بعد منعه مدة عام ونصف من قبل الحكومة الاسرائيلية والتي اقرت في وقت سابق استئناف الاقتحامات لأعضاء الكنيست اليهود كخطوة تجريبية لمزيد من الاقتحامات الاخرى