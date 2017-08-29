قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن قافلة تقل مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم وصلت إلى نقطة تبادل في شرق سوريا اليوم الثلاثاء حيث سينتقلون منها إلى أراض خاضعة لسيطرة التنظيم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

وغادرت قافلة الحافلات وسيارات الإسعاف الحدود اللبنانية السورية أمس الاثنين برفقة قوة من الجيش السوري بموجب وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وأنهى الاتفاق هجوما استمر أسبوعا على جيب جبلي للتنظيم المتشدد بمنطقة الحدود بين لبنان وسوريا وشنه الجيش اللبناني على جبهة فيما حارب حزب الله والجيش السوري على الجبهة الأخرى.