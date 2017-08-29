عبدالكريم أحمد

ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة التعليم العالي الذي يشترط عدم مضي سنتين على شهادة الثانوية العامة للتسجيل في الجامعة، وألزمتها بتمكين الطالب المدعي من التسجيل بمرحلة البكالوريوس في إحدى الجامعات المصرية.

وقال وكيل المدعي المحامي محمد ناصر العتيبي لـ«الأنباء» إن شرط مضي العامين على شهادة الثانوية العامة هو شرط غير مألوف في مجال القانون الإداري، بل إنه بمثابة قيد مانع لممارسة المواطن حقه الدستوري في التعليم والذي على أساسه تم إنشاء وزارة التعليم العالي لكي تنظم ذلك الحق وتمكن وتسهل لأي مواطن ممارسة حقه بالتعليم.

وأضاف المحامي العتيبي: كان حريا بوزارة التعليم العالي ألا تضع قيودا على ممارسة حق التعليم مثل الشرط المشار إليه، فالثانوية العامة هي عبارة عن شهادة تثبت الكفاءة العقلية للشخص ولا تسقط بالتقادم بمرور عامين عليها.