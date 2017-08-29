أطلقت الشرطة الفنلندية اليوم الثلاثاء سراح رجلين اعتقلا للاشتباه في تورطهما في حادث طعن بمدينة توركو ليبقى بذلك اثنان فقط من المشتبه بهم رهن الاحتجاز.

وأسفر الهجوم الذي وقع في 18 أغسطس آب عن مقتل امرأتين وإصابة ثمانية وتتعامل السلطات معه بوصفه أول هجوم له علاقة بالإرهاب في فنلندا.

وكشفت وثائق قضائية عن هوية المشتبه به الرئيسي الذي لا يزال رهن الاحتجاز وهو طالب لجوء مغربي يدعى عبد الرحمن بوعنان (22 عاما). وقال المشتبه به للمحكمة إنه مسؤول عن الهجوم لكنه نفى أن يكون دافعه هو الإرهاب.

وينفي المشتبه به الآخر ضلوعه في الهجوم.

وألقت الشرطة القبض على إجمالي سبعة أشخاص بعد الهجوم في المدينة الواقعة بجنوب غرب فنلندا، وأفرجت حتى الآن عن خمسة منهم دون توجيه اتهامات.