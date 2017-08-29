تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى في ستة شهور اليوم الثلاثاء بعدما تسبب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في إثارة القلق خلال التداولات الآسيوية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحدا بالمئة ويتجه صوب تكبد ثالث خسارة شهرية على التوالي في أغسطس آب.

وانخفض مؤشر منطقة اليورو ومؤشر الأسهم القيادية 0.9 بالمئة بينما تراجع كل من فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي واحدا بالمئة. وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة عند الفتح.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا فوق شمال اليابان وهو ما نددت به الحكومة اليابانية وأدى لتراجع الأسهم اليابانية والكورية والدولار.

ومع وصول حالة القلق إلى الأسواق الأوروبية تراجعت جميع القطاعات. لكن أسهم شركتي التنقيب عن الذهب راندجولد ريسورسز وفريسنيلو خالفت الاتجاه العام وصعدت بنسب بين 2.6 و3.2 بالمئة مع صعود أسعار الذهب لأعلى مستوى في تسعة شهور ونصف الشهر في ظل إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وتكبد قطاع الإعلام أكبر خسائر حيث هوى سهم بروسيبنسات 12 بالمئة بعدما قالت شركة الخدمات التلفزيونية الألمانية إنها تبحث عن مستثمرين لوحدتي الإنتاج التلفزيوني والتجارة الإلكترونية.

كما تأثرت الأسهم أيضا بخفض التصنيف من جولدمان ساكس.