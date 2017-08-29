أصدر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش اليوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذه اللجان قسمت الى ثلاث فئات يرأس الاولى منها عضو مجلس الأمناء داوود الجراح والثانية برئاسة عضو مجلس الأمناء عبدالوهاب المزيني والأخيرة برئاسة عضو مجلس الأمناء محمد السبيعي .



وأضافت أن تشكيل هذه اللجان يأتي تطبيقا لما نصت عليه المادة (24) من اللائحة التنفيذية رقم 300 لسنة 2016 للقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الخاص بتشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وتحديد اختصاصاتها.



وأوضحت أنها انتهت مؤخرا من المرحلة الأولى من استلام إقرارات الذمة المالية من الفئات الملزمة بتقديمه انطلاقا مما نصت عليه المادة (32) من قانون إنشاء الهيئة مؤكدة أنها مستمرة في أعمال استلام الإقرارات من المشمولين بأحكامها وفقا للمواعيد المحددة لذلك.