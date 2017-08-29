اعربت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب اليوم الثلاثاء عن قلقها الشديد ازاء تنامي خطر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) جنوب الفلبين الامر الذي يشكل تهديدا لمنطقة آسيا بأكملها.

وقالت بيشوب في تصريح صحفي انها عرضت على الفلبين المساعدة في تدريب جنودها على محاربة المسلحين الاسلاميين بمناطق عديدة جنوب الفلبين مشيرة الى انها بحثت هذا الموضوع مؤخرا مع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي طلب تعزيز موارد قواته المسلحة.

واكدت جاهزية بلادها لدعم الفلبين بالطريقة ذاتها التي تدعم فيها العراق والتي لا تشمل انضمام قوات مقاتلة انما تقديم المشورة والمساعدة والتدريب.

وتعتبر استراليا احدى الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) اذ تنشر في الشرق الاوسط 780 جندي وتشارك في برنامج تعاون دفاعي مكثف مع الفلبين.

وتحاصر القوات الفلبينية مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة (مراوي) الجنوبية منذ حوالي أربعة أشهر رغم العمليات العسكرية التي شملت ضربات جوية وقصف براجمات صواريخ.

وكان الرئيس الفلبيني دوتيرتي قد فرض الأحكام العرفية على كامل جزيرة (مينداناو) جنوب الفلبين منذ مايو الماضي إثر سيطرة مسلحي تنظيم (داعش) على مدينة (مراوي).