ماكرون يزور الشرق الأوسط الربيع المقبل لدفع عملية السلام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن مجموعة اتصال جديدة بشأن سوريا ستعقد اجتماعا في الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر أيلول واصفا الحرب ضد الإسلاميين المتشددين بأنها أولوية سياسته الخارجية.



واضاف :"سنواصل جهودنا مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان في أمان جنبا إلى جنب داخل حدود معترف بها من المجتمع الدولي على أن تكون القدس عاصمة الدولتين".



وقال في كلمة افتتاحية:" لتجمع سنوي للسفراء الفرنسيين في قصر الإليزيه قال ماكرون إن "لاعبين رئيسيين" في الأزمة السورية سيشاركون دون ذكر تفاصيل.



واوضح ماكرون إن التعاون مع روسيا أسفر عن "نتائج ملموسة" بشأن الحد من استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. ولم يذكر أي تفاصيل.



كما سيزور الرئيس الفرنسي منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الربيع المقبل في جولة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية للمساعدة في دفع عملية السلام بالمنطقة ودعم حل الدولتين.



وذكر ماكرون أن الجولة ستشمل أيضا لبنان والأردن.