قال المدير العام للادارة العامة لمنطقة حولي التعليمية منصور الظفيري ان المنطقة أنهت استعداداتها لاستقبال 45114 طالبا وطالبة من جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد 2017/2018 من خلال تهيئة 114 مدرسة وروضة.

واضاف الظفيري في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان المنطقة ستعمل بتضافر جميع الجهود على تذليل المعوقات لتحقيق مناخ دراسي أفضل يستفيد منه الطلاب والطالبات واعضاء هيئة التدريس.

وذكر ان المنطقة جهزت 26 روضة لاستقبال أربعة آلاف و727 طفلا وطفلة و37 مدرسة للمرحلة الابتدائية لاستقبال 11 ألفا و766 طالبا وطالبة فيما أنهت تجهيزات 31 مدرسة للمرحلة المتوسطة لاستقبال 17 ألفا و413 طالبا وطالبة و20 مدرسة للمرحلة الثانوية لاستقبال 11 ألفا و208 طلاب وطالبات.

وأوضح ان منطقة حولي التعليمية تسلمت معظم الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد تمهيدا لتوزيعها على المدارس بعد استكمال جميع نواقصها.

وتقدم الظفيري بالشكر لجميع العاملين في المنطقة على ما بذلوه من عطاء ملموس وتفان بالعمل من أجل بداية عام دراسي خال من اي معوق