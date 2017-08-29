أغلقت البورصة تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها السعري9.45 نقطة ليصل إلى 6899 نقطة بينما ارتفع المؤشر الوزني 39ر1 نقطة ومؤشر (كويت 15) 87ر2 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 16 مليون دينار كويتي (نحو 53 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9ر85 مليون سهم تمت عبر 3127 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(الامتياز) و(اهلي متحد) و(بيتك) و(وطني) و(مزايا) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (جياد) و(المدن) و(تمدين ع) و(نور) و(كفيك) و(اوج) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.