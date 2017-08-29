أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزاره الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان إنجاز 94 في المئة من مشروع تطوير طريق الجهراء.

وقال الحصان في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان العمل بالمشروع يسير على قدم وساق لإنجازه تماشيا مع خطة تطوير وتحديث شبكة الطرق على مستوى البلاد.



وأضاف ان المشروع يتم تنفيذه في مناطق مهمة وحيوية تشهد كثافة مرورية مرتفعة على مدار الساعة وهي طرق المستشفيات والمعسكرات والكليات والجامعة بالإضافة الى خدمته للعديد من المناطق السكنية.



واكد ان جميع العاملين بالمشروع يبذلون قصارى جهدهم لإنجازه تنفيذا لتوجيهات وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع الذي يولي مشاريع قطاع هندسة الطرق اهتماما كبيرا.



واشار الحصان الى ان القائمين على المشروع يسعون بكامل جهودهم الى العمل على إنهائه وافتتاح جسر متفرع من الغزالي الى جسر الجهراء باتجاه مدينة الكويت نهاية شهر أكتوبرالمقبل.