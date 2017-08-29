أعلنت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا مر فوق شمال اليابان في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي .

ونصحت الحكومة الناس في المنطقة باتخاذ الاحتياطات ولكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش .كيه) قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع أضرار.

ولم يحاول الجيش الياباني إسقاط الصاروخ الذي مر فوق الأراضي اليابانية عند الساعة 6.06 صباحا بالتوقيت المحلي.

و أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً لم يتسن تحديد طبيعته في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي من منطقة قريبة من عاصمتها بيونجيانج في الاتجاه الشرقي صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.

ودانت البحرين اليوم الثلاثاء اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مر فوق جزيرة (هوكايدو) اليابانية قبل ان يسقط في المحيط الهادي.

واكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحفي تضامن مملكة البحرين مع اليابان مشيرة الى أهمية التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الامن والتعاون الايجابي مع كافة الجهود المبذولة والتدابير اللازمة لترسيخ السلام في المنطقة.

ودعت الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف كافة الممارسات التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وضمان اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع البرامج والانشطة النووية.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تطلق فيها كوريا الشمالة صاروخا فوق اليابان اذ اطلقت صاروخ طويل المدى من طراز (تايبودونغ - 2) على اليابان في فبراير العام الماضي.

زوجة زعيم كوريا الشمالية أنجبت طفلهما الثالث في فبراير الماضي

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مسؤولي الاستخبارات الكورية الجنوبية القول اليوم الثلاثاء أن زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أنجبت طفلهما الثالث في فبراير الماضي.

وأبلغت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية لجنة الاستخبارات في البرلمان بهذا النبأ أمس الاثنين، ولم يعرف جنس الطفل أو اسمه.

ويشار إلى أنه لدى كيم وزوجته ري سول جو طفلين، يعتقد أنهما ولدا عامي 2010 و .2013

وقالت يونهاب إن لاعب كرة السلة السابق دينيس رودمان، الذي سافر لكوريا الشمالية عام 2013، قال إن الطفل الثاني لزعيم كوريا الشمالية هو فتاة تدعى جو أي، ولكن مازال جنس الطفل الأول مجهولا.